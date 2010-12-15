Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что пенсионная реформа в Украине будет «тяжелейшей».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в выступлении на бизнес-форуме украинских и латвийских предпринимателей, который состоялся в Риге.

Глава государства отметил, что в Украине на очереди – проведение пенсионной реформы. «Тяжелейшая реформа…», - констатировал В.ЯНУКОВИЧ.

В этой связи он отметил, что соответствующий законопроект уже подготовлен, также определены порядок и сроки реализации пенсионной реформы.

«Она рассчитана на много лет. И мы не видим иного пути и не видим более крупной, более ответственной и более необходимой реформы социальной политики государства, да и экономической политики, чем пенсионная реформа», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, имеющееся сегодня соотношение трудоспособного населения и пенсионеров приближается к критическому показателю, и затягивание пенсионной реформы в Украине может привести к социальному кризису. «И это будет преступлением нынешнего поколения перед старшим поколением. Мы не должны этого допустить», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом глава государства сказал, что украинская власть осознает возможные политические проблемы, которые могут возникнуть в процессе реализации этой непопулярной реформы.