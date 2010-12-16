Число жертв эпидемии холеры на Гаити превысило 2,4 тысячи человек
08:41, 16 декабря 2010Соцполитика
0
Число жертв эпидемии холеры на Гаити превысило 2,4 тысячи человек.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун, который также отметил необходимость проведения независимого расследования изначальных источников и причин заболевания, сообщает “Газета.ру”.
Ранее Министерство здравоохранения Гаити сообщало о 2013 случаях летального исхода.
По прогнозам Панамериканской организации здравоохранения, в ближайшие два месяца число заболевших на Гаити может превысить 400 тысяч человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter