ЕС следует дать Украине безвизовый режим для обеспечения себя рабочей силой - Грищенко

Украина не является пассивом для Евросоюза, а наоборот - ценностью.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в интервью Интернет-изданию EurActiv, отвечая на вопрос о взаимоотношениях в визовой сфере между Украиной и ЕС.

По словам украинского министра, на саммите Украина-ЕС 22 ноября этого года в Брюсселе стороны согласились с Планом действий по либерализации визового режима для Украины.

«Мы имеем этот специальный План действий, который, преимущественно, включает шаги, которые Украина должна предпринять - не так много ориентиров, сколько ратификации международных конвенций и технические операции, связанные с биометрическими паспортами и другими вещами, требующими защиты персональных данных», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, все эти требования относятся к обеспечению защиты персональных данных, а также к обеспечению комфортного и быстрого приграничного контроля.

«Мы имеем хорошее понимание задачи, и мы достигнем ее достаточно своевременно. Потом нам также будет необходим внутренний процесс в ЕС оценки того, что уже будет достигнуто, а также способность и Комиссии, и правительств принять это, что, как мы думаем, они должны, поскольку Украина не является пассивом для ЕС - это актив», - сказал украинский министр иностранных дел.

«Когда ЕС сокращает свой относительный вес в мире, Украина предоставляет дополнительные ресурсы, прежде всего людские ресурсы для конкурирования в современной глобальной конкурентной среде», - добавил К.ГРИЩЕНКО.

Он выразил убежденность в том, что это будут все больше понимать в европейских столицах, и в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября на саммите Украина-ЕС в Брюсселе стороны согласовали План действий по либерализации визового режима. Документ содержит список требований в законодательной сфере, а также в технических вопросах.

Выполнение Плана действий будет осуществляться в два этапа. На первом планируется внести изменения в законодательство Украины, а на втором – осуществить реализацию этих изменений на практике. На обеих этапах результаты будут оцениваться совместно Еврокомиссией и экспертами стран-членов ЕС.

План действий не предусматривает никакого автоматизма в отмене для граждан Украины краткосрочных виз и в любом случае не предусматривает отмены никаких других виз, кроме краткосрочных (с правом пребывания в странах членах ЕС в течение 90 дней каждые полгода).