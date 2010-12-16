Количество зарегистрированных безработных в Украине выросло

В Украине количество зарегистрированных безработных в ноябре 2010 года увеличилось на 12,2%, или на 49 тыс. человек, по сравнению с октябрем, и на 1 декабря т.г. составило 449,7 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с 1 января 2010 года уровень зарегистрированной безработицы в Украине сократился на 14,6%, или 77 тыс. человек (на 1 января т.г. – 526,7 тыс. человек).

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 декабря 2010 года составил 1,6% от количества населения трудоспособного возраста, что на 0,2 п.п. больше, чем в октябре, и на 0,3 п.п. меньше, чем на 1 января 2010 года.

Количество безработных, которые на 1 декабря т.г. получали пособие по безработице, сократилось на 22% по сравнению с показателем на 1 января т.г. и составило 321,5 тыс. человек.

Средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилась на 113,98 грн. – до 776,28 грн.