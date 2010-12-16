В Украине на 10 рабочих мест в ноябре претендовало 65 человек

В Украине в ноябре т.г. на 10 рабочих мест претендовало 65 человек (на 1 января т.г. – 83 человека).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом количество украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости с начала 2010 года сократилось на 12,2% – до 479,1 тыс. человек (на 1 ноября 2010 года – 421,2 тыс. человек, на 1 января 2010 года – 545,6 тыс. человек).

На 1 декабря 2010 года потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 74 тыс. человек (на 1 января 2010 года – 65,4 тыс. человек, на 1 ноября т.г. – 81,2 тыс. человек).