В Украине в декабре ожидается сезонный рост уровня безработицы – эксперт

В Украине в декабре текущего года ожидается ежегодный сезонный рост уровня безработицы.

Такое мнение УНИАН высказала эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Александра БЕТЛИЙ.

По ее словам, в ноябре-декабре уровень официальной и неофициальной безработицы выше, чем в другие месяцы года, однако это скорее сезонное явление.

«Официальные данные – это только зарегистрированная безработица. Зарегистрированная безработица у нас растет ежегодно в ноябре-декабре, то есть в декабре она, скорее всего, еще немного подрастет, а дальше будет постепенно сокращаться, как всегда», – отметила эксперт.

Кроме того, отмечает А.БЕТЛИЙ, в последнее время количество безработных на одну вакансию сокращалась. «Однако сейчас там (в центрах занятости – УНИАН) другая тенденция, но, по большому счету, возможностей трудоустроить у службы занятости сейчас больше, чем, например, в прошлом году», – считает она.

В то же время, сообщила А.БЕТЛИЙ, институт на основании методологии Международной организации труда (МОТ) определил уровень безработицы на 2010 год в пределах 8,1-8,3%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, в Украине количество зарегистрированных безработных в ноябре 2010 года увеличилось на 12,2%, или 49 тыс. человек, по сравнению с октябрем, и на 1 декабря т.г. составило 449,7 тыс. человек.

По сравнению с 1 января 2010 года уровень зарегистрированной безработицы в Украине сократился на 14,6%, или 77 тыс. человек (на 1 января т.г. – 526,7 тыс. человек).

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 декабря 2010 года составил 1,6% от количества населения трудоспособного возраста, что на 0,2 п.п. больше, чем в октябре, и на 0,3 п.п. меньше, чем на 1 января 2010 года.