Львовская область занимает шестое место по развитию малого предпринимательства

Львовская область находится на 6-м месте в Украине по показателю развития малого предпринимательства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной госадминистрации, среди регионов Украины по показателю количества малых предприятий на 10 тыс. чел. населения Львовщина заняла 6-ое место после города Киева, Одесской области, города Севастополя, Харьковской области и Автономной Республики Крым.

«Результаты анализа показали, что в экономике Львовской области на протяжении последних лет сохраняется тенденция к повышению роли малого предпринимательства. Статистические данные свидетельствуют о росте предпринимательского потенциала в регионе. Доля малых предприятий Львовщины в экономике области в 2009 году составила: валовых капитальных инвестиций – 29,0%, объем реализованной продукции, работ, услуг – 19,3%, наличие оборотных активов - 31,5%, стоимость основных средств – 8,4%, количество наемных работников – 30,7%», – сообщил начальник главного управления экономики Львовской ОГА Денис ШМЫГАЛЬ.

Среди районов и городов области по показателям развития малого бизнеса лидером является областной центр: здесь расположена более чем половина малых предприятий области.