16 февраля состоятся парламентские слушания по пенсионной реформе

Верховная Рада Украины приняла постановление «О проведении парламентских слушаний на тему: «Состояние проведения пенсионной реформы и пути ее совершенствования». Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 231 из 257 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Слушания предусмотрено провести 16 февраля 2011 года.

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