Завтра в центре Киева пройдет празднование Дня Святого Николая

Завтра в 11.00 в центре Киева начнется празднование Дня Святого Николая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, Святой Чудотворец прибудет в Киев на Крещатик, чтобы передать главе Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ «Светлый посох» – символ новогоднего света, огоньки от которого разлетятся в каждый район города, чтобы 25 декабря зажечь районные елки.

На Майдане Незалежности дети устроят акцию благодарности Святому Николаю. Гостей праздника ожидают конкурсы и интерактивные забавы, встреча со Святым Николаем, концерт лучших детских коллективов Украины при участии певицы ГАЙТАНЫ. Начнется концерт на Майдане Незалежности в 12.00 и продлится ориентировочно до 17.00.