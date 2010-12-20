Кабмин забрал из Рады законопроект о пенсионной реформе

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что правительство забрало из парламента на доработку законопроект относительно проведения пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

В.ЛИТВИН отметил, что сначала законопроект был внесен в парламент и зарегистрирован. «Потом Кабинет министров Украины взял его на доработку», - добавил В.ЛИТВИН.

При этом он обратился к первому вице-премьер-министру, министру экономического развития и торговли Андрею КЛЮЕВУ, который присутствует на заседании Согласительного совета, с просьбой внести в ВР законопроект о пенсионной реформе.

В.ЛИТВИН также сообщил, что по этому поводу разговаривал с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Он напомнил, что в пятницу, 24 декабря, парламент заслушает информацию вице-премьер-министра Украины, министра социальной политики Сергея ТИГИПКО относительно проведения пенсионной реформы. По словам спикера, данный законопроект нужно вынести на обсуждение, поскольку «он задевает самые широкие слои наших граждан».

«И после того как будет обсуждение, внесены предложения, необходимо выходить на практическое рассмотрение его в Верховной Раде», - сказал В.ЛИТВИН.

Перед этим лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО заявил, что НУ-НС требует в пятницу заслушать информацию С.ТИГИПКО относительно проведения пенсионной реформы.

По словам Н.МАРТЫНЕНКО, депутаты до сих пор не видели никаких зарегистрированных законопроектов по пенсионной реформе.

«Регистрация была, номер документа есть, но сам документ отсутствует», - сказал он.