24 декабря Тигипко расскажет в Раде о пенсионной реформе
12:17, 20 декабря 2010Соцполитика
0
В пятницу, 24 декабря, парламент заслушает информацию вице-премьер-министра Украины, министра социальной политики и труда Сергея ТИГИПКО относительно проведения пенсионной реформы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
Он напомнил, что этот вопрос был согласован во время прошлого заседания Согласительного совета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter