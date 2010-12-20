24 декабря Тигипко расскажет в Раде о пенсионной реформе

В пятницу, 24 декабря, парламент заслушает информацию вице-премьер-министра Украины, министра социальной политики и труда Сергея ТИГИПКО относительно проведения пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он напомнил, что этот вопрос был согласован во время прошлого заседания Согласительного совета.