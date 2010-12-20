С начала 2011 года начнется внедрение электронных социальных карт - Коновалюк

С 1 января 2011 года в Киеве, Киевской, Харьковской, Чернивецкой областях и Крыму будут запущены пилотные проекты по внедрению электронных социальных карт для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил народный депутат Украины, советник Президента Украины Валерий КОНОВАЛЮК.

По его словам, внедрение данной карты решит проблему адресного распределения льгот украинцам, сэкономит государству миллиарды бюджетных средств, повысив уровень соцзащиты населения.

Как отметил В.КОНОВАЛЮК, несовершенство системы распределения льгот приводит к тому, что данная сфера «остается благодатной почвой для злоупотреблений с бюджетными средствами».

В частности, народный депутат отметил, что сегодня в Украине разного рода льготами пользуется 13 млн. людей. При этом в стране существует 611 видов льгот, которые получают люди, совершенно не имеющие на них прав, в результате чего из бюджетов всех уровней «бесхозяйственно тратится около 40 млрд. грн. в год».

В частности, отметил В.КОНОВАЛЮК, из общего количества льготников менее 23% выделяемых средств (около 5 млрд. грн.) от прямых социальных выплат поступает к малоимущим, а остальные деньги (около 17 млрд. грн. или 6% дохода госбюджета) направляются населению с более высоким уровнем доходов.

Поясняя необходимость внедрения электронной социальной карты, В.КОНОВАЛЮК отметил, что в результате этого «мы добьемся целевого использования бюджетных средств и получим целевую социальную помощь нуждающимся… Кроме того, сама программа позволит сократить колоссальное количество чиновников и даст возможность устранить коррупционные схемы, построенные на «откатных системах».

По его убеждению, в результате внедрения прозрачной системы распределения социальных льгот путем внедрения электронных соцкарт украинскому бюджету удастся сэкономить ежегодно от 5 до 10 млрд. грн.

Как отметил В.КОНОВАЛЮК, такая экономия «с лихвой окупит затраты государства на внедрение социальных карт», в том числе, если этим вопросом будут заниматься исключительно украинские предприятия, у которых наработан соответствующий высокотехнологический опыт.

В контексте сказанного, В.КОНОВАЛЮК подчеркнул, что данная программа рассчитана не на один год.

По прогнозам, как подчеркнул депутат, в течение трех лет на реализацию программы государство потратит на это около 4 млрд. грн. В реализации данной программы будут участвовать Министерство финансов, Министерство социальной политики и труда.

В Украине всеми необходимыми технологиями для внедрения проекта обладает консорциум «ЕДАПС», доказавший свой высокий уровень тем, что выиграл международный тендер на изготовление и производство паспортов и удостоверений для сотрудников Интерпола. Как уже заявлял в СМИ заместитель генерального директора «КП ВТИ» (участник консорциума «ЕДАПС») Алексей ДАРСКИЙ, их проект электронной социальной карты обойдется государству гороздо дешевле, нежели запланировано чиновниками.

В качестве примера экономии бюджетных средств В.КОНОВАЛЮК назвал эксперимент по внедрению электронных карт, обеспечивающих проезд в общественном транспорте в одном из городов Днепропетровской области, в результате чего удалось в четыре раза сократить затраты на расходы перевозчиков по льготному обслуживанию населения.

Помимо этого, продолжил он, электронная социальная карта может выступать как карта учета социальных льгот, выполнять функцию удостоверения личности, обладать платежной функцией при наличии соответствующих банковских приложений.

Также эта карта при использовании национальных банковских технологий позволит создать системы специализированных платежных приложений для получения пенсионных и социальных выплат.

Помимо того, карта станет носителем ключевой информации для доступа к персональной информации (с использованием электронной цифровой подписи), например, сможет обеспечивать доступ к данным накопительного спецсчета в пенсионном фонде.

«Внедрив социальную карту, мы получим не только контроль, но и возможность эффективной реализации государственной социальной политики в самое короткое время, что отвечает положениям президентской программы экономических реформ на 2010-2014 годы», - подытожил В.КОНОВАЛЮК.