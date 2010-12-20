Азаров поручил правительству максимально погасить все долги по бюджетным выплатам

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил правительству до конца 2010 года максимально погасить все долги по бюджетным выплатам.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций секретариата Кабинета министров, соответствующее поручение Министерству финансов глава правительства дал сегодня, в ходе совещания с членами правительства, руководителями профильных парламентских комитетов, Национального банка, Налоговой и Таможенной служб по поводу завершения финансового года.

«Премьер-министр поставил задачу – за время, которое осталось до фактического завершения бюджетного года: полностью профинансировать социальные обязательства правительства, максимально погасить долги по оплате энергоносителей, жилищно-коммунальных услуг, выполнить задание по возмещению НДС, не допустить распыления остатков средств на казначейском счете», - говорится в сообщении.