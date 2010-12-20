Шкиль: нужно требовать проценты по долгам по зарплате в ответ на пеню за ЖКУ

Народный депутат, заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей ШКИЛЬ считает, что работники бюджетной сферы должны требовать от государства проценты по долгам по заработной плате в ответ на введение пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в обнародованном на сайте БЮТ комментарии А.ШКИЛЯ.

А.ШКИЛЬ напомнил, что Верховная Рада возобновила взыскание пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг с 1 января 2011 года. Таким образом, по его информации, начиная с 1 января всем, кто не успел своевременно рассчитаться за жилищно-коммунальные услуги, будет насчитываться пеня в размере 0,1% от суммы долга за каждый день задержки. То есть, за месяц будет набегать 3%, а за год – 36% от суммы долга.

«Правда, власть не объяснила людям, каким образом им своевременно платить за квартиру, если, по официальным данным Госкомстата, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составляет в настоящее время 1,55 млрд. грн.», - заявил А.ШКИЛЬ.

«Бюджетники, которые месяцами не видят зарплаты, должны выдвинуть нынешнему правительству - по аналогии с принятым законом - штраф в размере 36% годовых от задолженной государством суммы – как это власть сделала с теми, кто не в состоянии своевременно платить за жилищно-коммунальные услуги А если у АЗАРОВА не хватит денег – пусть продает президентские вертолеты или сокращает финансирование правительственной больницы «Феофания», на которую в бюджете-2011 выделено 200 миллионов гривен”, - считает народный депутат.

Кроме того, А.ШКИЛЬ отметил, что власть не напомнила гражданам, что с апреля 2011 года природный газ для населения подорожает еще на 50%, и еще на 50% - в сентябре того же года.

“То есть, с людей власть деньги дерет, но свои долги людям возвращать не спешит”, - заявил А.ШКИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря с.г. Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О временном запрещении взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги», что предусматривает с 1 января 2011 года начисление пени населению за несвоевременную оплату ЖКУ.

Законом прекращается действие закона, которым был установлен запрет на начисление пени за несвоевременное внесение квартплаты и плату за жилищно-коммунальные услуги.

В принятом законе предусмотрено, что начисление и взимание пени за несвоевременное внесение платы за ЖКУ осуществляется на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года.

Ранее эксперты отмечали, что пеня за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг была отменена в 90-х годах прошлого столетия, и тогда законом предусматривалось, что эта норма может быть возобновлена в случае, если будут погашены долги гражданам по выплате заработной платы.