Королевская призывает молодых экономистов к участию в проекте «Новая экономика»

В Верховной Раде сегодня под руководством главы Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии КОРОЛЕВСКОЙ состоялось первая встреча инициаторов молодёжного проекта «Новая экономика».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, во встрече приняли участие студенты-экономисты, представители студенческих и молодежных организаций из ведущих высших учебных заведений Украины: от Киева до Донецка, от Харькова до Львова, аспиранты, преподаватели вузов, экономические эксперты.

Во вступительном слове Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что в Украине власть до сих пор не знает, какую экономическую модель строит: либерально-рыночную, социально-ориентированную или инерционно-постсоветскую.

«Вы - новое поколение нашей страны. Поколение активное и прогрессивное. Сегодня мы вместе можем начать закладку моста в будущее Украины, приняв участие в молодёжном проекте «Новая экономика». Это деловое сообщество молодых людей призвано использовать в интересах Украины новейшие достижения науки и практики в сфере экономики, управления и финансов, - обратилась она к студентам. - Уверена, многие из вас вынашивают прогрессивные идеи о развитии экономики нашей страны. И главная задача молодёжного проекта «Новая экономика» - дать развитие вашим идеям».

Перед молодыми экономистами выступили академик, директор института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла ЛИБАНОВА, исполнительный директор компании CASE Украина Дмитрий Боярчук, заведующий кафедрой предпринимательства экономического факультета Киевского национального Университета им. Тараса Шевченко Ирина МАЗУР и другие. Они советовали молодежи изучать международный опыт, не робеть перед авторитетами, смело выдвигать новые идеи, настойчиво добиваться их реализации.

Во время дискуссии молодые экономисты обсудили нынешнее социально-экономическое состояние Украины, перспективы модернизации страны, высказали свои взгляды на роль и место студенчества в преобразовании экономики, предложили формы сотрудничества молодых экономистов и Верховной Рады.

По итогам заседания принято решение создать Рабочую группу, которая сформулирует задачи и механизмы реализации проекта «Новая экономика», предложит механизм взаимодействия молодых экономистов и Верховной Рады.

Следующее заседание решено провести в феврале 2011 года.