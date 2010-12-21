Пенсионная планка для женщин будет повышена с 1 февраля?

В Верховной Раде зарегистрирован и обнародован на сайте парламента проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет министров Украины.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН вчера сообщил, что правительство забрало из парламента на доработку законопроект о проведении пенсионной реформы.

Обнародованным законопроектом, в частности, предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, ежегодно увеличивая его на 6 месяцев, начиная с 1 февраля 2011 года. Для мужчин предельный возраст пребывания на государственной службе повышается с 60 до 62 лет.

Законопроектом предлагается установить максимальный размер пенсии на уровне 12 прожиточных минимумов для лиц, утративших работоспособность.

Правительство выступает за то, чтобы:

- осуществлять выплату специальных пенсий лицам, которые имеют право досрочного выхода на пенсию, только при достижении общеустановленного пенсионного возраста;

- повысить минимально необходимый страховой стаж для получения пенсии по возрасту с 5 до 15 лет;

- повысить уровень пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, предусмотрев выплату им одноразовой денежной помощи при выходе на пенсию в размере 10 назначенных месячных пенсий;

- проводить повышение надбавки за сверхурочный стаж и доплаты к прожиточному минимуму при увеличении прожиточного минимума работающим пенсионерам только после увольнения с работы;

- повысить нормативную длительность страхового стажа для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере с 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, до, соответственно, 30 и 35 лет для новоназначенных пенсий.

По расчетам правительства, реализация законопроекта позволит в 2011 году обеспечить дополнительные поступления в Пенсионный фонд Украины и сэкономить средства на общую сумму 1,7 млрд. грн.

Законопроектом также предлагается ввести накопительную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования. При этом, перечисление страховых взносов должно начаться в том году, в котором бюджет Пенсионного фонда Украины будет бездефицитным.

Участниками второго уровня пенсионного обеспечения будут лица, которым на дату введения системы исполнилось не больше 35 лет.

Размер страхового взноса предлагается установить на уровне 2% с последующим его ежегодным повышением на один процент до 7%.

При этом планируется, что участники второго уровня будут иметь право выбирать негосударственные пенсионные фонды, в которых будут накапливаться их пенсионные средства, через 2 года после введения уплаты страховых взносов в накопительную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Как сообщалось, в 2011 году дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины планируется на уровне 17,755 млрд. грн., в 2010 году - 26,595 млрд. грн.