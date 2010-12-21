Президент назначил Фирташа сопредседателем нацсовета

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил председателя Совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне Дмитрия ФИРТАША сопредседателем Национального трехстороннего социально-экономического совета.

Текст соответствующего указа от 20 декабря размещен на сайте главы государства.

Д.ФИРТАШ назначен сопредседателем Нацсовета от всеукраинских объединений организаций работодателей вместо Николая ЯНКОВСКОГО.

Как сообщал УНИАН, решение о делегировании Д.ФИРТАША представителем Федерации работодателей Украины (ФРУ) в Национальном трехстороннем социально-экономическом совете при Президенте Украины было принято на заседании Совета ФРУ 24 ноября.

Справка УНИАН. Национальный трехсторонний социально-экономический совет был создан указом Президента №1871 29 декабря 2005 года.

Этот консультативно-совещательный орган создан с целью повышения роли профессиональных союзов и организаций работодателей и их объединений в формировании экономической и социальной политики государства.