Хорватия продолжит практику отмены летом виз для украинцев – глава МВД Карамарко

Хорватия готова продолжить практику отмены летом виз для украинцев.

Об этом заявил министр внутренних дел Республики Хорватия Томислав КАРАМАРКО во время встречи с послом Украины в Республике Хорватия Александром ЛЕВЧЕНКО, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Основной темой встречи стало обсуждение возможности дальнейшей временной приостановки действия визового режима между Украиной и Хорватией на период активного туристического сезона в 2011 году.

А.ЛЕВЧЕНКО сообщил, что на протяжении последних лет Хорватия остается любимым местом летнего отдыха украинских граждан, а Украину посещают все больше граждан Хорватии. По данным хорватского Государственного комитета статистики, за 9 месяцев 2010 года эту страну посетили почти 50 тыс. украинцев, что по сравнению с прошлым годом больше на 40%. В связи с этим существует потребность создания благоприятных условий для развития туризма, деловых, культурных контактов между двумя странами.

Т.КАРАМАРКО отметил отсутствие проблем, связанных с пребыванием граждан Украины на территории Хорватии, и заверил в поддержке со стороны Министерства внутренних дел Хорватии практики продолжения отмены виз и на следующий 2011 год.