Минсоцполитики вынесло на общественное обсуждение пенсионную реформу

Министерство социальной политики Украины начинает общественное обсуждение проекта закона о мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства соцполитики.

Все замечания и предложения заинтересованные граждане, общественные организации могут направлять на почтовый адрес министерства: ул. Эспланадная, 8/10, г. Киев, 01001, с примечанием „Общественное обсуждение”.

Замечания и предложения также можно оставить, обратившись к „Правительственной горячей линии” по телефону 0-800-507-309 или направить на электронный адрес press5@mlsp.gov.ua.

Также работает специальная информационная «горячая линия» по вопросам Пенсионной реформы 0-800-500-392 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00, все звонки из Украины бесплатно).

Контакт-центр Пенсионного фонда Украины: 0-800-503-753 (работает в рабочие дни с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 14.00, воскресенье – выходной).

Наиболее интересные мнения будут обнародованы на сайте Министерства социальной политики. Министерство приглашает общественность активно принять участие в дискуссии.

Как сообщал УНИАН, правительство в подготовленном законопроекте о пенсионной реформе, в частности, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, ежегодно увеличивая его на 6 месяцев, начиная с 1 февраля 2011 года. Для мужчин предельный возраст пребывания на государственной службе повышается с 60 до 62 лет.

Законопроектом также предлагается повысить нормативную длительность страхового стажа для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере с 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, до, соответственно, 30 и 35 лет для новоназначенных пенсий.