В апреле состоятся парламентские слушания о возвращении утраченных сбережений граждан

В Верховной Раде в следующем году состоятся парламентские слушания относительно государственной политики по решению проблемы возвращения и компенсации утраченных сбережений граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 260 народных депутатов из 290, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламентские слушания состоятся 13 апреля 2011 года.