В апреле состоятся парламентские слушания о возвращении утраченных сбережений граждан
12:15, 23 декабря 2010Соцполитика
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В Верховной Раде в следующем году состоятся парламентские слушания относительно государственной политики по решению проблемы возвращения и компенсации утраченных сбережений граждан.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 260 народных депутатов из 290, зарегистрированных в сессионном зале.
Парламентские слушания состоятся 13 апреля 2011 года.
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