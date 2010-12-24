Тигипко: в первый год пенсионной реформы в ПФУ дополнительно поступит 1,8 млрд. грн.

Вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявляет, что в первый год проведения пенсионной реформы бюджет Пенсионного фонда дополнительно получит 1,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ВР во время Часа вопросов к правительству.

По словам С.ТИГИПКО, учитывая то, что общий бюджет Пенсионного фонда составляет 203 млрд. грн., дополнительные 1,8 млрд. грн. сначала будут не особенно влиять, но впоследствии эта сумма будет увеличиваться.

«Пенсионная реформа нацелена на среднюю и долгосрочную перспективу. Ее основная цель – повысить пенсии, и сделать эти пенсии достойными», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, если Пенсионный фонд и в дальнейшем будет иметь дефицит, то ни о каком повышении пенсий для будущих пенсионеров не может быть и речи.