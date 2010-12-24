Тигипко: пенсионная реформа не приведет к снижению пенсий

Вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заверяет, что пенсионная реформа не приведет к снижению пенсий нынешних пенсионеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ВР во время Часа вопросов к правительству.

«Изменения к пенсионной реформе не коснутся нынешних пенсионеров», - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, все категории нынешних пенсионеров будут получать такие пенсии, какие они получали до этого.

«Никаких мероприятий по сокращению пенсий не предусматривается. Это четко регулируется Конституцией Украины», - сказал он.