Тигипко: пенсионная реформа не приведет к снижению пенсий
11:36, 24 декабря 2010Соцполитика
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Вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заверяет, что пенсионная реформа не приведет к снижению пенсий нынешних пенсионеров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ВР во время Часа вопросов к правительству.
«Изменения к пенсионной реформе не коснутся нынешних пенсионеров», - сказал он.
По словам С.ТИГИПКО, все категории нынешних пенсионеров будут получать такие пенсии, какие они получали до этого.
«Никаких мероприятий по сокращению пенсий не предусматривается. Это четко регулируется Конституцией Украины», - сказал он.
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