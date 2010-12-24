Новые пенсии не будут превышать 12 прожиточных минимумов - Тигипко

Нынешние пенсии не будут уменьшаться, но новоначисленные не будут превышать 12 прожиточных минимумов.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО во время Часа вопросов к правительству относительно перспективы проведения пенсионной реформы.

Он отметил, что в законопроекте, который касается пенсионной реформы, предусмотрено, что «максимальный размер пенсии в Украине, который на сегодняшний день не ограничен, будет составлять 12 прожиточных минимумов, сразу после того, как будет принят закон».

С.ТИГИПКО отметил, что это будет касаться «только новоназначенных пенсий». «Те люди, которые до этого времени оформили пенсии, они будут получать эти пенсии», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Он напомнил, что, в соответствии с Конституцией, нельзя «ухудшать ситуацию для людей в социальном плане». Он отметил, что нынешние максимальные пенсии, которые люди получают, останутся, но после принятого закона они не будут индексироваться.

С.ТИГИПКО назвал слухами разговоры о том, что в законопроекте делаются исключения относительно максимальной пенсии для чиновников. «В законопроекте не делается никаких исключений по максимальным пенсиям ни для одной из категорий», - подчеркнул он.

С.ТИГИПКО отметил, что на сегодняшний день в соответствии с правительственным законопроектом максимальная пенсия была в размере 8 тысяч 808 грн.