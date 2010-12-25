Долг по зарплате шахтерам луганских госпредприятий составляет почти 270 млн. грн.

Сумма долга по зарплате работникам угольных государственных предприятий в Луганской области составляет 269,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) Украины.

Всего на государственных предприятиях угольной промышленности по состоянию на 23 декабря задолженность по зарплате перед трудящимися составляет 689,8 млн. грн. Обязательных начислений на зарплату не перечислено на сумму 1 млрд. 451,2 млн. грн.

Долги по зарплате на действующих угледобывающих предприятиях составили 666,9 млн. грн., еще 1 млрд. 410 млн. грн. с зарплаты трудящихся недоплачено ими в Пенсионный фонд Украины и другие фонды соцстраха.

На действующих шахтах в Луганском регионе трудящимся не выплатили на руки 269,5 млн. грн., к тому же 522,8 млн. грн. задолжали в фонды. Это второй показатель в Украине. На первом месте по задолженности Донецкая область - задолженность перед работниками составляет 348 млн. грн., по обязательным отчислениям – 725,3 млн. грн.

В организациях шахтостроительного комплекса непосредственно работникам не выплатили 14,5 млн. грн. Еще 26,8 млн. грн. не перечислены в Пенсионный фонд и фонды соцстраха. Еще 8,4 млн. грн. составляет задолженность перед трудящимися шахт III группы. Долги по начислениям - 14,4 млн. грн.