Россия облегчила условия въезда и пребывания иностранных специалистов

Российский президент Дмитрий Медведев подписал закон об облегчении условий для въезда и пребывания в Россию высококвалифицированных иностранных специалистов и членов их семей, сообщает «Би-би-си».

В соответствии с подписанным законом, для высококвалифицированных иностранных специалистов устанавливается возможность одновременно с получением разрешения на работу в России продлевать срок временного проживания и предоставлять членам их семей разрешение на въезд без применения соответствующих квот для работы иностранцев в России.

При этом иностранные граждане и члены их семей освобождаются от обязанности стновиться на миграционный учет по месту проживания.