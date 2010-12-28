НФПУ предлагает привлечь профсоюзы к обсуждению пенсионной реформы

Национальный форум профсоюзов Украины обратился к правительству с предложением привлечь профсоюзы к всенародному общественному обсуждению изменений в системе пенсионного обеспечения, сообщает пресс-служба организации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НФПУ.

Профсоюзы отмечают, что приветствуют решение правительства относительно проведения общественного обсуждения проекта Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» и предлагают обсудить основные механизмы и принципы пенсионной реформы, которые обеспечат ее действенность.

Во-первых, механизм и условия погашения задолженности по зарплате. Ведь именно неуплата или несвоевременная уплата зарплаты предопределяет уменьшение поступлений взносов в Пенсионный фонд или их задержку. При этом должна быть ликвидирована практика выплаты зарплаты «в конвертах», поскольку легализация теневой зарплаты приблизительно вдвое увеличит взносы предприятий и учреждений в Пенсионный фонд.

Во-вторых, механизм обеспечения надлежащего уровня оплаты труда. Ведь существующего в настоящее время уровня зарплат недостаточно, чтобы отложить достаточное количество средств на пенсию. Поэтому следует обсудить постепенное увеличение размера зарплаты отечественных работников до европейского и мирового уровня, путем увеличения доли зарплаты в стоимости конечного продукта или услуги. Рост размеров зарплаты автоматически повлечет за собой увеличение поступлений в Пенсионный фонд.

В-третьих, необходимо обсудить принципы и механизмы создания соответствующих фондов, где будут храниться деньги работника, до момента его выхода на пенсию, а также условия государственной гарантии хранения и приумножения этих вкладов.

В-четвертых, нуждается в дискуссии принцип налогообложения при осуществлении отчислений в Пенсионный фонд. Существующая сегодня модель не стимулирует работодателей платить зарплату легально, а взносы в Пенсионный фонд – полностью и своевременно, поэтому стоит подумать об отказе от прогрессивной шкалы налогообложения и заменить ее регрессивной. Это означает, что чем больший фонд зарплаты на предприятии, тем меньшим налогом на пенсионное обеспечение он должен облагаться.

В-пятых, необходимо публично обсудить принцип управления Пенсионным фондом и, в частности, введение трехстороннего управления – государство-работодатели-профсоюзы. Это усилит контроль и увеличит ответственность сторон, как в процессе наполнения Пенсионного фонда, так и в процессе распределения и использования его средств, станет основной преградой для коррупции в этой сфере.

«Ответ, который поступит нам от Кабинета министров, покажет, насколько искренними являются заявления властей начать общественное обсуждение пенсионной реформы. Мы надеемся, что при проведении пенсионной реформы не будет повторен принцип, который имел место во время принятия Налогового кодекса, когда власти будут пытаться «протянуть» закон, выгодный лишь им, но не выгодный обществу и конкретному работнику и пенсионеру», - отметил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.