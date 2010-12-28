Киевсовет ликвидировал КП «Лучший дом».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, за решение проголосовал 101 из 110 зарегистрированных в зале депутатов.

Депутаты создали ликвидационную комиссию и поручили ей подготовить и подать на утверждение Киевсовета ликвидационный баланс. Согласно принятому решению, главное управление труда и социальной защиты Киевской городской государственной администрации обязано обеспечить заключение соответствующих договоров между клиентами КП «Лучший дом» и стационарными социально-медицинскими учреждениями, подчиненными указанному управлению.

На заседании сессии докладчик по этому вопросу заместитель председателя КГГА Леонид НОВОХАТЬКО отметил, что решение подготовлено ввиду того, что предприятие фактически не приносит прибыли, а его функции могут выполнять другие учреждения.

На данное время в «Лучшем доме» находятся 13 человек. По официальным данным, за период функционирования предприятие получило прибыли почти 540 тыс. грн., из них на содержание подопечных было перечислено около 315 тыс. грн. Остальная часть прибыли пошла на оплату заработной платы трех работников и на приобретение основных средств.

В целом за все время существования (1 год и шесть месяцев) трое работников, включая бухгалтера, поселили в КП «Лучший дом» 14 человек (недавно один человек умер, проинформировали на сессии – УНИАН) и перечислили в бюджет Киева средства в сумме 4748 грн.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2008 года 71 депутат Киевсовета поддержал решение о создании коммунального предприятия “Лучший дом”. Решение принималось при участии Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. В соответствии с его объяснением, пожилые люди будут переселяться по желанию в такие пансионаты, при этом их квартиры будут оставаться в собственности пенсионера. Вместе с тем, городская власть будет иметь право сдавать эту квартиру в аренду. Так, если аренда будет стоить 500 долл. в месяц, то, по словам мэра, «за 100 долл. бабушка (в пансионате) будет есть икру, ананасы и будет получать медицинское обслуживание».

Как сказал тогда мэр, за первый год город от деятельности такого предприятия получит свыше 1 млрд. грн.