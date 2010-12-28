Профсоюзы предлагают подождать с повышением пенсионного возраста

Предлагаемую правительством пенсионную реформу следует отклонить, по крайней мере, до тех пор, пока не будут реализованы кардинальные мероприятия по детенизации украинской экономики.

Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ во время обсуждения правительственного проекта Закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, сообщили УНИАН в пресс-службе профсоюза.

«Деньги на пенсии нужно сначала найти в кардинальном уменьшении объемов теневой экономики, - считает В.РОЙ. - Пока в Украине не найдется хотя бы один уважаемый эксперт, который осмелится сказать, что объем нашей теневой экономики составляет меньше трети экономики официальной (сегодня эксперты «дают» никак не меньше 50%), до тех пор ни одна реформа, кроме той, которая непосредственно будет «бить» по теневой экономике и жестко с ней связанной коррупции, не имеет шансов на успех».

По мнению В.РОЯ, любая реформа обречена на неудачу, если ее не поддерживает хотя бы половина граждан страны.

«Социология говорит, что сегодня более 90% украинцев против повышения пенсионного возраста. Потому убедить людей, что предлагаемый вариант пенсионной реформы – справедливый, власти будет очень тяжело, практически невозможно, - сказал В.РОЙ. - А проводить реформу, которую миллионы будут считать несправедливой, надеясь преодолеть неминуемое сопротивление этих людей силовыми методами, - очень опасно».

В.РОЙ считает некорректными оправдывать необходимость повышения пенсионного возраста в Украине ссылками на практику европейских стран.

«Сравнивать Украину с Францией, где сегодня повышают пенсионный возраст, некорректно, - сказал В.РОЙ. – Общая у нас только демографическая ситуация. Вместе с тем, огромная разница в размере пенсий. Французскому Пенсионному фонду не хватает денег, чтобы платить высокие европейские пенсии. Украинскому Пенсионному фонду не хватает денег, чтобы платить мизерные украинские пенсии. Если бы французы получали украинские пенсии, то Франция могла бы не то что не повышать пенсионный возраст для своих граждан, а даже резко его уменьшить».

«От правительства следует требовать законопроектов, которые существенно сокращали бы объемы теневой экономики, увеличивали поступления в Пенсионный фонд за счет «белых» зарплат. То есть, сначала эффективное реформирование экономики, сначала решительная борьба с коррупцией, а уже потом разговор о возможном повышении пенсионного возраста. Без этого любая попытка власти преодолеть дефицит Пенсионного фонда простым уменьшением количества пенсионеров встретит действительно массовое сопротивление людей», - подытожил В.РОЙ.