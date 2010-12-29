Азаров поручил министрам обеспечить гражданам достойные праздники

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министрам обеспечить гражданам надлежащие условия для празднования Нового года и Рождества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Министерство инфраструктуры должно сделать все для того, чтобы отдых наших людей в новогодние праздничные дни не затмило ухудшение работы транспорта», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он поручил МЧС сделать все необходимое для того, чтобы предотвратить возможные возникновения чрезвычайных ситуаций.

Н.АЗАРОВ также отметил, что важные задачи в новогодние праздники стоят также перед Министерством здравоохранения.

«Все службы в праздничные дни должны работать в режиме особого внимания к нашим гражданам», - отметил премьер-министр.