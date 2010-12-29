Долги по зарплате в ноябре выросли, с начала года – снизились

В Украине задолженность по выплате заработной платы в ноябре 2010 года выросла на 4,4% и на 1 декабря т.г. составила 1,341 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

В то же время, с начала года задолженность по выплате зарплаты сократилась на 9%.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 декабря т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 декабря т.г. составила 253,6 млн. грн. (с начала года сократилась на 4,7%, в ноябре выросла на 0,5%), в Луганской – 116,4 млн. грн. (с начала года сократилась на 12,1%, в ноябре выросла на 1,7%), в Харьковской областях – 143,5 млн. грн. (с начала года выросла на 20,1%, в ноябре – на 11,2%), в Киеве – 131,4 млн. грн. (с начала года сократилась на 6,4%, в ноябре выросла на 7,4%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 5 областях Украины, а также в Севастополе.

Сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 18 областях и в Киеве. В АР Крым уровень задолженности не изменился, по сравнению с началом года, и на 1 декабря составил 74,5 млн. грн.

В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 декабря т.г. зафиксирован в Черновицкой – 3,9 млн. грн. (с начала года сократилась на 31,6%, в ноябре – на 11,4%), в Ривненской – 8,4 млн. грн. (с начала года сократилась в два раза, в ноябре – без зменений), Ивано-Франковской областях – 8,6 млн. грн. (с начала года сократилась на 6,5%, в ноябре – на 2,3%).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 года задолженность по выплате зарплаты в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля. По предварительной информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля – 692,4 млн. грн., на 1 июля – 721,8 млн. грн.