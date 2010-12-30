Кабмин перераспределил 36,7 млн. грн. Стабфонда для зарплат шахтерам

Кабинет министров перераспределил 36 млн. 715 тыс. грн. средств Стабилизационного фонда в пользу выплаты зарплаты шахтерам. Соответствующее постановление №1202 от 22 декабря размещено на сайте правительства. Согласно документу, 31 млн. 185 тыс. грн. из этих средств будут выделены за счет сокращения расходов по финансированию инвестиционных проектов строительства и технической переоснащения торфодобывающих предприятий, 5 млн. 530 тыс. грн. – за счет сокращения финансирования проектов ликвидации шахт.

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