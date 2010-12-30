Столичные предприятия погасили 333,7 млн. грн. долга по зарплатам

Благодаря разъяснительным мероприятиям столичных налоговиков с начала года повысили уровень выплат заработной платы 2663 субъектов хозяйствования на сумму в 333,7 млн. грн., в местный бюджет поступило почти 100 млн. грн. налога с доходов физических лиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Киеве.

Так, в ноябре 2010 года погасили задолженность по заработной плате ряд крупных столичных предприятий: предприятие специального приборостроения «Арсенал», Мостостроительный отряд №2, ПАО «Мостобуд»; государственные предприятия «Укрресурсы», «Ресурс постач», Научно-исследовательский институт «Буран». Данные предприятия выплатили 7,6 млн. грн. зарплаты и перечислили в бюджет почти 1,6 млн. грн. налога с доходов физических лиц.