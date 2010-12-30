С 1 января вводится коэффициент повышения окладов работников заведений культуры

Правительство с 1 января 2011 года вводит коэффициент повышения должностных окладов для работников академических заведений культуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, с 1 января вступает в силу постановление Кабинета министров Украины "Об оплате труда работников заведений культуры, которым предоставлен статус академических".

"Указанным постановлением обеспечен единый подход в определении условий оплаты труда работников заведений культуры, которым предоставлен статус академических, и применяется дополнительный коэффициент повышения должностных окладов (ставки заработной платы, тарифных ставок), максимальный размер которого не превышает 2, а других работников этих заведений – 1,3", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины во время премьерства Юлии ТИМОШЕНКО 3 февраля 2010 года принял постановление № 109 "Об оплате труда работников заведений культуры, которым предоставлен статус академических".

Этим решением было установлено, что во время определения максимальных размеров должностных окладов (ставок заработной платы) руководящих работников, художественного и артистического персонала заведений культуры, которым предоставлен статус академических, применяется дополнительный коэффициент повышения должностных окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок), максимальный размер которого не превышает 2, а других работников этих заведений - 1,3.

Предусматривалось, что это постановление вступит в силу с 1 января 2011 года.