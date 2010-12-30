С 1 января вступают в силу 4 закона, касающиеся соцсферы

В Украине с 1 января вступают в силу 4 закона, которые касаются социальной сферы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста со ссылкой на Единый государственный реестр нормативно-правовых актов, держателем которого является Министерство юстиции.

Так, по данным Минюста, в первый день нового года вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно выплаты помощи при рождении ребенка». Указанным Законом помощь при рождении ребенка будет насчитываться в размерах прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленных на день рождения ребенка. Помощь при рождении ребенка будет оказываться в сумме, кратной 22 размерам прожиточного минимума - на первого ребенка; кратной 45 размерам прожиточного минимума - на второго ребенка; кратной 90 размерам прожиточного минимума - на третью и каждого последующего ребенка. Выплата помощи будет осуществляться одноразово в девятикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого ребенка будет выплачиваться на протяжении следующих 12 месяцев, на второго ребенка - 24 месяцев, на третьего и каждого последующего ребенка - 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Вступает в силу Закон Украины «О внесении изменения в статью 14 Закона Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», которым предусмотрена выплата в полном объеме пенсии за особые заслуги перед Украиной лицам, получающим такую пенсию и находящимся на полном государственном иждивении в соответствующем учреждении (заведении).

Вступает в силу Закон Украины «О внесении изменения в статью 30 Закона Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине». Указанным Законом статья 30 Закона Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине» дополнена частями шестой - девятой по вопросам относительно Порядка предоставления льгот владельцам транспортных средств - инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата, членам их семей, которым передано право управления автомобилем, и законным представителям недееспособных инвалидов или детей-инвалидов, которые перевозят инвалидов (детей-инвалидов) с поражением опорно-двигательного аппарата, на бесплатную парковку на специально оборудованных или отведенных парковочных площадках и на бесплатное хранение на автостоянках, которые предоставляют услуги по хранению транспортных средств (кроме автостоянок гаражных кооперативов).

Вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в статью 208 Земельного кодекса Украины». Указанным Законом внесено дополнение к части первой статьи 208 Земельного кодекса, которой предусмотрено, что общественные организации инвалидов Украины, их предприятия (объединения), учреждения и организации в случае использования земельных участков для строительства реабилитационных учреждений, объектов физкультуры и спорта, социального обеспечения освобождаются от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2011 года в Украине вступают в силу 28 законов, 18 постановлений и 1 распоряжение Кабинета министров, а также 1 постановление Верховной Рады Украины.

В первый день нового года вступают в силу полностью или частично 6 базовых законов и 22 закона, которыми вносятся изменения в действующее законодательство. В частности, 13 законов в финансово-экономической сфере, 4 – в социальной сфере, 3 – в правовой сфере, 3 – в сфере государственного управления, 1 закон в сфере технической безопасности и безопасности труда, 1 – в сфере физической культуры и спорта, 1 – в научно-технической сфере, 1 – в сфере здравоохранения, 1 – в сфере культуры.

Среди базовых законов 1 января вступает в силу Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

Кроме того, вступают в силу основные положения Налогового кодекса Украины.

Вступает в силу Бюджетный кодекс Украины, а также вступают в силу отдельные положения Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».