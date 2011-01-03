В Бельгии сокращают армию. Военным предлагают стать тюремщиками

В Бельгии в процессе сокращения личного состава вооруженных сил страны военным предлагается пройти переподготовку и стать тюремными надзирателями, сообщает РИА «Новости». Автор этой идеи - действующий министр обороны Бельгии Питер де КРЕМ - ожидал, что в тюремщики переквалифицируются порядка 1500 военнослужащих, которым до выхода в отставку остается отслужить несколько лет. Однако предложением министра, согласно данным их профсоюза, воспользовались в 2008 году лишь 80 военных, в 2009 году - около 20, а по итогам 2010 года их будет еще меньше.

В профессии тюремных надзирателей, которых остро не хватает, военнослужащих отпугивает необходимость работы в сверхурочное время и опасность подвергнуться насилию со стороны заключенных, отмечают местные СМИ.

В соответствии с планом Минобороны Бельгии в этом году численный состав вооруженных сил страны будет сокращен с 36 тысяч 264 человек до 34 тысяч. С 1 января 2010 года молодым бельгийцам вновь предоставлена возможность пройти добровольную военную службу.

Обязательная военная служба в Бельгии была отменена в марте 1995 года. Профессиональная же армия страны ныне испытывает острую нехватку молодых кадров. С добровольцами заключаются контракты на 3-4 года. В первые полгода рекруты будут получать пособие в размере 7 евро в день, а после окончания этого срока им выплачивается полноценное жалование.