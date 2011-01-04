НФПУ призывает Президента не подписывать закон о социальном диалоге

Национальный форум профсоюзов Украины призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не подписывать закон «О социальном диалоге в Украине».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении НФПУ, подписанном председателем форума Мирославом ЯКИБЧУКОМ.

В Национальном форуме профсоюзов Украины считают, что нормами данного закона грубо нарушаются права профсоюзов, предусмотренные Конституцией и законами, а также международные акты, ратифицированные Украиной.

В заявлении отмечается, что “основной проблемой законопроекта является так называемый принцип репрезентативности профсоюзов, согласно которому принимать участие в переговорах с властью могут только профсоюзы, насчитывающие не меньше 150 тыс. членов по всей Украине, и 3 процентов в определенной отрасли. Этот принцип существенно ограничивает право граждан на объединение в профсоюзные организации. Кроме того, на сегодняшний день в Украине не существует нормативного определения понятия «отрасль», а поэтому эта норма приведет к тому, что государство произвольно будет определять право участия профсоюзов в переговорах по принципу их лояльности к власти”.

В НФПУ считают, что вторым дискриминационным положением закона является норма, разрешающая участие в коллективных переговорах на территориальном уровне только тем профсоюзамв, которые объединяют не менее двух процентов работающих в области. «Право на объединение в профсоюз имеют представители всех без исключения профессий. Однако указанная норма закона нарушает права профсоюзов важных, но не массовых профессий - авиаторов, машинистов и т. п., которых априори не может быть много», - объясняют в НФПУ.

«Мы считаем, что, в соответствии с Конвенциями МОТ и действующего законодательства, принимать участие в коллективных переговорах должны иметь право все профсоюзы, действующие на территории Украины», - говорится в заявлении НФПУ.

По мнению членов форума, третьей проблемной нормой закона является то, что государству в лице Национальной службы посредничества и примирения предоставляется право на собственное усмотрение определять, какие профсоюзы являются легитимными. «Это прямо противоречит Конституции Украины, Конвенциям Международной организации труда и Европейской социальной хартии, запрещающей вмешательство во внутреннюю деятельность профсоюзов и объединений работодателей со стороны друг друга и со стороны государства», - отмечают в НФПУ.

«Нарушение права граждан на объединение в профсоюзы и возможность представлять и отстаивать свои интересы на разных уровнях является грубым несоответствием принципам демократии, которые исповедует Украина и декларирует власть. И обязанность Президента, - как гаранта соблюдения прав и свобод своего народа, - не допустить этого», - убеждены в Национальном форуме профсоюзов Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 23 декабря 2010 года приняла закон "О социальном диалоге в Украине".