Япония получила от Азарова подтверждение о целевом использовании денег - Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО утверждает, что Япония получила от правительства Николая АЗАРОВА подтверждение о целевом использовании денег, полученных Украиной за продажу квот на выбросы парниковых газов в соответствии с положениями Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам возле Генеральной прокуратуры.

«Представители нашей команды обратились к послу Японии, который в рабочей встрече сказал, что японская сторона обращалась к правительству ЯНУКОВИЧА с вопросом, были ли использованы эти деньги, на что получили письменный ответ, что все деньги Киотского протокола находятся на счетах и никуда не передвигались», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, японская сторона также проводила независимый аудит по проверке обращения этих финансовых ресурсов. «Этот аудит японской стороны подтвердил, что деньги на месте и никогда не списывались, и никуда не передвигались. Есть официальный документ, который находится в уголовном деле», - отметила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, следователь также подтвердил, что в материалах дела есть соответствующие документы.