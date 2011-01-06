Янукович подписал закон об увеличении помощи малообеспеченным семьям с детьми

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон об увеличении социальной помощи малообеспеченным семьям.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Этот закон вступил в силу с 1 января 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 года Верховная Рада увеличила социальную помощь малообеспеченным семьям, приняв Закон "О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

Этим законом, внесенным Президентом Украины, предусмотрено, что размер государственной социальной помощи (в том числе и максимальный) увеличивается на каждого ребенка в возрасте от 3 до 13 лет в 2011 году на 60 грн., в 2012 году – на 120 грн., в 2013 году – на 180 грн, в 2014 году - на 250 грн.

Кроме того, на детей в возрасте от 13 до 18 лет размер помощи увеличивается в 2011 году на 100 грн., в 2012 году – на 230 грн., в 2013 году – на 360 грн., в 2014 году – на 500 грн.