Кабмин утвердил порядок рассрочки долгов по пенсионному страхованию для стратегических предприятий

Во исполнение Закона «О сокращении задолженности перед Пенсионным фондом Украины предприятий, которые имеют стратегическое значение, и угледобывающих предприятий, и возобновлении пенсионных прав их работников» Кабинет министров утвердил порядок рассрочки задолженности по уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование от стратегических предприятий.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 5 января 2011 года №3, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Данным постановлением также утвержден порядок списания задолженности Пенсионного фонда по займам, предоставленным за счет средств единого казначейского счета, на сумму списанной задолженности по уплате штрафов и пени угле- и торфодобывающими предприятиями, которые находятся под управлением Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, порядок рассрочки задолженности по пенсионным взносам стратегических предприятий предусматривает, что возможность рассрочки долга предоставляется под проценты, рассчитанные за период, начиная с дня подписания договора предприятия с ПФУ и заканчивая днем погашения суммы, исходя из учетной ставки Национального банка Украины (НБУ), которая действует на дату внесения очередного ежемесячного платежа. Проценты начисляются, но не уплачиваются, кроме случаев, когда договор о рассрочке долга подлежит расторжению.