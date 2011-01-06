Поляки считают важнейшей задачей на 2011 год больше зарабатывать - опрос

Большинство граждан Польши считают важнейшей для себя задачей на 2011 год больше зарабатывать.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом говорится в проведенном в 24 государствах опросе международной компании Ipsos.

Связанные с деньгами вопросы для поляков заняли 4 места в первой пятерке самых главных задач на этот год: 23% планируют больше зарабатывать, 22% сменить работу, 19% лучше управлять собственным бюджетом, 13% больше откладывать денег.

“В этом плане мы похожи на бельгийцев, французов, итальянцев, турок, россиян, бразильцев, мексиканцев, индонезийцев и граждан Южно-Африканской Республики”, - отмечает польское отделение Ipsos.

Наименее важными финансовые вопросы оказались для немцев, для которых ни один из первой тройки приоритетов на этот год не касался денег.

Согласно нынешнему опросу, значительно менее важными деньги являются для граждан США и Канады.

Вторая группа важнейших задач для поляков в 2011 году касается улучшения здоровья, в частности, 13% опрошенных планируют бросить курить, и по 10% больше заниматься спортом и похудеть.

Чаще всего изменить образ жизни на более здоровый планируют венгры (31% опрошенных), китайцы (29%), австралийцы (21%) и японцы (20%).

По данным опроса, поляки являются абсолютными лидерами среди граждан по количеству планируемых разводов: разорвать брак планирует 4% опрошенных, в то время как в других странах этот показатель не превышает 1%.

Лидерами среди тех, кто хочет больше времени проводить с семьей в 2011 году, являются граждане Китая (21% опрошенных), Германии (17%), Швеции (15%), Италии (14%), Мексики (13%), Южной Кореи (13%) и Индии (12%), в то время как в Польше этот показатель составляет менее 9%.

6% поляков планируют в этом году жениться и 4% иметь детей.

Чаще встречаться с друзьями планируют в первую очередь шведы (14%), французы 10% и немцы 9%.

В Польше этот показатель такой же, как в среднем в мире - 5%, а "менее всего приоритетными" друзья оказались в России, Венгрии и Индии.

Мировыми лидерами в желании больше времени уделять религиозным практикам оказались мусульманские Саудовская Аравия (20% опрошенных) и Индонезия 18%.

В Польше этот показатель составляет 1%, в то время как в Италии и США - 5%.

По данным исследования, “больше зарабатывать” является важнейшей задачей для большинства опрошенных во всех 24 государствах: 21% в среднем, а лидерами оказались граждане Китая (37%), России (34%) и Аргентины, Индонезии и Турции (по 27%).

Ipsos в рамках проведенного 10-20 декабря 2010 года исследования опросил 18,676 тысяч человек в возрасте от 16 до 64 лет в 24 странах мира. Украина не была включена в опрос.