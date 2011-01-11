Украина и Польша будут взаимодействовать в выполнении конвенций о взыскании алиментов

Украина и Польша готовятся провести ряд консультаций на уровне экспертов по повышению эффективности выполнения положений международных конвенций о взыскании алиментов за границей и о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, такие договоренности были достигнуты во время двусторонней встречи министров юстиции Украины и Польши Александра ЛАВРИНОВИЧА и Кшиштофа КВЯТКОВСКОГО, которая состоялась в рамках визита министра юстиции Украины в Республику Польша 10-11 января этого года.

Консультации планируется провести в рамках реализации подписанного в ходе визита Меморандума о сотрудничестве между минюстами Украины и Польши.

В частности, с целью более эффективного выполнения Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года и Конвенции о взыскании алиментов за границей 1956 года планируется организация профессиональных встреч специалистов по вопросам взаимного признания и выполнения решений по гражданским и уголовным делам. Предусматриваются проведение учебных визитов, стажировка и другие формы сотрудничества с целью соответствующей подготовки кадров органов и учреждений судебной системы.

В перспективе планируется также расширение контактов с целью более эффективного выполнения и других международных договоров, которые применяются в отношениях между двумя странами и выполнения которых обеспечиваются министерствами юстиции сторон. На сегодняшний день в отношениях между Украиной и Республикой Польша действуют 13 двусторонних и многосторонних договоров о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских и уголовных делах.

Как известно, Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей под термином «похищение» предполагает незаконное перемещение или удержание ребенка, если при этом нарушаются права заботы о ребенке в соответствии с законодательством государства, в котором ребенок постоянно жил до перемещения или удержанию.

Целью Конвенции о взыскании алиментов за границей является упрощение взыскания алиментов, на которые лицо (истец), который находится на территории одной из Договорных Сторон, заявляет свое право, с другого лица (ответчик), которое подпадает под юрисдикцию другой Договорной Стороны.