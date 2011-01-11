ВР приняла изменения в закон об охране труда относительно штрафных санкций

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона „О внесении изменений в статьи 19 и 43 Закона Украины “Об охране труда”.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 245 народных депутатов из 427, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается предоставление работодателю права на обжалование решения о наложении штрафа в высшем структурном подразделении Центрального органа исполнительной власти по надзору за охраной труда. Законопроект также определяет, что уплата штрафа не лишает юридическое или физическое лицо, которое, в соответствии с законодательством, использует наемный труд, от устранения выявленных нарушений в определенные сроки.