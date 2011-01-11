Пенсионная реформа предусматривает повышение выслуги лет для военных на 5 лет – Тигипко

17:22, 11 января 2011
Соцполитика
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Пенсионная реформа предусматривает повышение выслуги лет для военнослужащих на 5 лет – до 25.

Как сообщается на официальном сайте Министерства социальной политики, об этом заявил вице-премьер-министр, министр соцполитики Сергей ТИГИПКО сегодня во время обсуждения проекта пенсионной реформы с представителями Киевской, Черниговской и Житомирской областей.

«Изменения, которые коснутся государственных служащих и приравненных к ним категорий, не будут касаться военнослужащих, – сказал он. – Для этой категории самым существенным изменением будет лишь повышение выслуги лет с 20 до 25, как это было в советские времена».

При этом С.ТИГИПКО отметил, что для военнослужащих все существующие на сегодня

социальные гарантии сохраняются. «Сохраняются также гарантии для работающих пенсионеров-военнослужащих. Начисленная им пенсия будет выплачиваться в полном объеме», – заверил он.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года на сайте Верховной Рады Украины был обнародован проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет Министров Украины.

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