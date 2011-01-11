Поступления в бюджет Пенсионного фонда в 2010 году выросли на 24%

По оперативным данным, в 2010 году в бюджет Пенсионного фонда Украины со всех источников финансирования поступило 183,564 млрд. грн., что на 23,7%, или 35,148 млрд. грн., больше, чем в 2009 году.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.

Согласно сообщению, собственные поступления составили 119,343 млрд. грн., или 95,6% от плановых показателей. Сумма собственных доходов в 2010 году увеличилась на 19,6%, или на 19,522 млрд. грн., по сравнению с 2009 годом.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи составили 191,474 млрд. грн.

По состоянию на 1 января 2011 года средний размер пенсионной выплаты составляет 1,152 тыс. грн.

На 1 января 2011 года в Украине насчитывалось 13,738 млн. пенсионеров всех категорий.