ВР отказалась исключить сбор на пенсионное страхование из валютных операций

Верховная Рада Украины отказалась принять Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали лишь 220 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривалось внести в Закон Украины “О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование” изменения, предусматривающие исключение норм по уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с безналичных операций по купле-продаже иностранной валюты за гривну.

В то же время председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что имел разговор с председателем Пенсионного фонда, который отметил, что уже 8 месяцев ПФ не получает средства от продажи валюты. Коми того, добавил В.ЛИТВИН, этот сбор не предусмотрен в Госбюджете на 2011 год. Депутаты пытались вернуться к принятию позитивного решения по этому вопросу, однако это так и не удалось. Поэтому было решено вернуться к рассмотрению этого вопроса в четверг, 13 января, и пригласить в ВР председателя Пенсионного фонда.

За принятие решения не голосовали фракции "БЮТ-Батькивщина", НУ-НС и КПУ.