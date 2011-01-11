Будет создана комиссия по либерализации визового режима с ЕС - Грищенко

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что в ближайшие дни будет создана координационная комиссия по выполнению плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.

«Украинская сторона решительно настроена выполнить свое домашнее задание, и в ближайшие дни будет создана координационная комиссия по выполнению плана действий во главе с премьер-министром Украины», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, до конца января координационная комиссия подаст главе государства на утверждение национальный план на 2011 год по выполнению плана действий.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что в этом контексте поддержка Европейского Союза будет чрезвычайно важной для Украины. Он также отметил, что Ш.ФЮЛЕ подтвердил, что Украина может рассчитывать на такую поддержку.

К.ГРИЩЕНКО также выразил удовольствие развитием отношений между Украиной и Европейским Союзом в 2010 году. Он отметил, что ключевым приоритетом в отношениях Украины и ЕС остается переговорный процесс по заключению соглашения об ассоциации. «Нашей общей целью является достижение ощутимого успеха уже в ближайшее время», - сказал он.