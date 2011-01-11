Украина и ЕС намерены завершить переговоры об ассоциации в этом году - Фюле

Украина и Европейский Союз настроены завершить переговоры по заключению соглашения об ассоциации в течение этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО.

«Наши украинские партнеры и я подтвердили нашу настроенность завершить переговоры в течение этого года», - сказал Ш.ФЮЛЕ. По его словам, это будет не просто, поскольку остается еще много работы. По его словам, переговоры по этому соглашению, особенно в части, которая касается зоны свободной торговли, являются комплексными и много требуют от обеих сторон. «Очень важно для Украины усилить ее усилия, чтобы мы могли видеть значительное продвижение в направлении создания зоны свободной торговли в ближайшие месяцы», - сказал он.

Ш.ФЮЛЕ также отметил необходимость сосредоточить усилия на внедрении плана действий по либерализации визового режима. «Я придаю важность долгосрочной перспективе создания безвизового режима между Украиной и ЕС», - сказал он. По словам Ш.ФЮЛЕ, это придаст уникальную динамику отношениям Украины с ЕС и станет конкретным преимуществом, которое смогут ощутить граждане Украины.

«Сейчас многое зависит от украинской стороны, что касается внедрения необходимых реформ и достижения необходимых ориентиров. ЕС продолжит поддерживать Украину в выполнении этой задачи», - сказал он.

Ш.ФЮЛЕ также отметил, что Украина должна достичь настоящего прогресса в улучшении инвестиционного климата. «Украинский рынок имеет огромный потенциал, однако ЕС обеспокоен теми многими препятствиями, которые существуют перед предприятиями в Украине, в частности, чрезмерная бюрократия», - сказал он.