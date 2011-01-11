Средняя зарплата поляков до 2015 года вырастет на треть

Средняя заработная плата в Польше за ближайшие пять лет вырастет почти на 30% - с около трех до четырех тысяч злотых (до 1000 евро по текущему курсу 4 злот./евро).

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз Министерство финансов заложило в десятилетней стратегии развития Польши, выдержки из которой публикуют польские медиа.

Власти самой большой страны Восточной Европы, входящей в Евросоюз, рассчитывают до 2015 года на более чем 20%-ный рост ВВП - на 400 млн. до 1,8 млрд. злотых.

Безработица в 38-миллионой стране должна сократиться до 7% с около 12% на конец прошлого года.

Минфин рассчитывает, что в 2020 году ВВП вырастет на 3,1%, а инфляция составит 2,4%.

По оценкам министерства, курс национального злотого к евро может меняться в рамках плюс-минус 15%.

Справка УНИАН. Средняя заработная плата в Польше в 2009 году составила 3,1 тыс. злотых, что на 22% выше показателя 2006 года.

Минимальная зарплата в Польше, которую обязан платить работодатель, в текущем году составляет почти 1390 злотых по сравнению с 1320 злотыми в прошлом.