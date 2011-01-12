В Украине уровень оттока рабочей силы критический

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от членов правительства обратить внимание на профессиональный уровень рабочих, а также на демографическую ситуацию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Инвестиции – это, в первую очередь, новые рабочие места. А кто будет работать на них? Имеем ли мы достаточно кадров соответствующей квалификации, как обеспечить совпадение проектов экономического роста и развитие демографической ситуации? Это очень непростые вопросы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он выразил мнение, что социально-демографическая ситуация в Украине и прогнозы относительно нее являются одними из наихудших в Европе.

Премьер-министр отметил, что в Украине наблюдается критический уровень оттока рабочей силы за границу.

Кроме того, по словам премьера, в Украине также наблюдается дисбаланс в профессиональной подготовке кадров. «Наши училища, техникумы, вузы выпускают совсем не тех специалистов, на которых есть запрос в инновационно-инвестиционной модели развития», - сказал он.

«Поэтому, я считаю, что актуальна серьезная дискуссия, в первую очередь научных работников и участников рынка, как нам корректировать ситуацию на рынке труда и какие есть средства компенсировать неблагоприятную демографическую ситуацию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства отметил, что в ближайшее время состоится соответствующий разговор на этот счет. Кроме того, он подчеркнул обязательность разработки социально-демографического обоснования каждой инвестиционной программы.