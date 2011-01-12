Второй уровень пенсионной реформы может быть внедрен в 2012 году – Тигипко

Второй уровень пенсионной реформы при наличии политической воли может быть введен уже в 2012 году. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Я думаю, что если мы постараемся, мы можем в 2012 году получить двухуровневую пенсионную систему Украины», - отметил он.

С.ТИГИПКО напомнил, что на февраль 2011 года запланированы общественные слушания по поводу пенсионной реформы и высказал надежду на то, что законопроект о проведении реформы будет поддержан Верховной Радой.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года на сайте Верховной Рады Украины был обнародован проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет министров Украины.